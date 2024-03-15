UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürememe cezası verdi.

Haber; DHA
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
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15 Mart 2024 16:32
Son güncelleme 15 Mart 2024 17:16
UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

FİNALDE F.BAHÇE TARAFTARI OLACAK MI?

Sarı-lacivertliler buna göre; çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek. Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezasını gelecek sezonun ilk Avrupa maçında çekecek.

CEZANIN NEDENLERİ

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verildi.

80 BİN EURO PARA CEZASI

UEFA ayrıca, Fenerbahçe'nin 80 bin Euro para cezası ve deplasman tribününde kırılan 15 koltuğun onarımı için Union Saint-Gilloise ile temasa geçilmesini talep etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.

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