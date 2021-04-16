UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu.Final hedefleyen ekiplerden Roma ile Ajax'ın kapışmasında gülen taraf Roma oldu. Ajax 49'da Brobbey'in golüyle öne geçerken 72'de Dzeko'nun attığı gol skoru 1-1 olarak ilan etti.Villarreal ile Dinamo Zagreb'in kapışmasında ise İspanyol temsilcisi yarı finale adını yazdırmayı başardı. 36'da Paco Alcacer ve 43. dakikada Gerard Moreno Villarreal'in gollerini kaydederken Dinamo Zagreb'in 74. dakikadaki golü ise maçın 2-1 bitmesini sağladı. İlk maçı 1-0 kazananTurnuvada final hedefleyen bir başka ekibin maçında Manchester United, sahasında Granada'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazananGecenin en farklı skorunun alındığı maçta ise Arsenal Slavia Prag'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti. İlk maçın 1-1 bitmesinin ardından Arsenal'e 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Pepe, 21. dakikada penaltıdan Lacazette, 24. dakikada Saka ve 77. dakikada yeniden Lacazette kaydetti. Arsenal böylelikle toplamda 5-1'lik skorla yarı finale adını yazdırdı.