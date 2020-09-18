UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AC Milan (İtalya)-Bodo Glimt (Norveç) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.
Galatasaray, Hajduk Split'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Willem (Hollanda) / Rangers (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Alanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.
Mücadeleler 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.
Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AC Milan (İtalya)-Bodo Glimt (Norveç) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.
Galatasaray, Hajduk Split'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Willem (Hollanda) / Rangers (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Alanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.
Mücadeleler 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.