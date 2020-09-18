UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele etmesi olası 3 temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
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18 Eylül 2020 15:33
UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AC Milan (İtalya)-Bodo Glimt (Norveç) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.

Galatasaray, Hajduk Split'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Willem (Hollanda)  / Rangers (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Alanyaspor, Rosenborg'u  elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak.

Mücadeleler 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.



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