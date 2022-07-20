U20 Basketbol Takımı, Ukrayna'yı devirdi

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U20 Basketbol Takımı, Ukrayna'yı devirdi
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20 Temmuz 2022 18:19
Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 72-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle geçilirken, milli takım soyunma odasına 37-30 önde gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçtiği karşılaşmadan 72-56 galip ayrıldı.

Türkiye, yarın çeyrek finalde İsrail-Slovenya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

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