U18 Milli Takım, tek golle kazandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın son maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Çekya'da gerçekleştirilen Vaclav Jezek Turnuvası'nın son maçında İsviçre ile karşılaştı. Horice Stadı'nda oynanan ve Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle biten maçta, galibiyet golünü 15. dakikada Recep Yalın Dilek kaydetti.



Milli takım turnuvanın ilk karşılaşmasında Çekya'ya 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Ukrayna'ya 2-0'lık skorlarla yenilmişti.



