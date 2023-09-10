U18 Milli Takım, tek golle kazandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel turnuvada İsviçre'yi 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U18 Milli Takım, tek golle kazandı
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10 Eylül 2023 20:05
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın son maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Çekya'da gerçekleştirilen Vaclav Jezek Turnuvası'nın son maçında İsviçre ile karşılaştı. Horice Stadı'nda oynanan ve Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle biten maçta, galibiyet golünü 15. dakikada Recep Yalın Dilek kaydetti.

Milli takım turnuvanın ilk karşılaşmasında Çekya'ya 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Ukrayna'ya 2-0'lık skorlarla yenilmişti.

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