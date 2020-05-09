Tyler Boyd'dan taraftara mesaj var

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd taraftara mesaj yolladı.
"BAMBAŞKA OLACAĞIM"
Siyah-Beyazlı futbolcu, "Yeni sezonda bambaşka biri olacağıma inancım tam" dedi.
Tyler Boyd, bu sezon Beşiktaş forması ile 21 resmi maça çıktı. Amerikalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.
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"BAMBAŞKA OLACAĞIM"
Siyah-Beyazlı futbolcu, "Yeni sezonda bambaşka biri olacağıma inancım tam" dedi.
Tyler Boyd, bu sezon Beşiktaş forması ile 21 resmi maça çıktı. Amerikalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın