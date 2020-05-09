Tyler Boyd'dan taraftara mesaj var

Beşiktaş'ta performansı tartışılan isimlerden olan Tyler Boyd'dan taraftara mesaj geldi.

, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd'dan taraftara mesaj var
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09 Mayıs 2020 12:19
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd taraftara mesaj yolladı.

"BAMBAŞKA OLACAĞIM"


Siyah-Beyazlı futbolcu, "Yeni sezonda bambaşka biri olacağıma inancım tam" dedi.

Tyler Boyd, bu sezon Beşiktaş forması ile 21 resmi maça çıktı. Amerikalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gollük katkı sağladı.

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