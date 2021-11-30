Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

29 Kasım oynanacak ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım'da oynanacağı açıklanan, BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2021 15:40
Spor Toto 1. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle pazartesi akşamı oynanamayan Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Vefa Stadı'nda pazartesi saat 20.00'de oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle hakem Davut Dakul Çelik tarafından bugün aynı saate ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi üzerine TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde ertelenen 14. hafta müsabakasının oynanacağı tarihin, TFF tarafından daha sonra ilan edileceği duyuruldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.