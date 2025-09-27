Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İzmir'de 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.Fuar İzmir'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi.Şampiyonada milli takıma seçilen sporcular da belirlendi.Federasyon başkanı Koray Girgin, yaptığı konuşmada, sporcuların özverileriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiğini söyledi.Kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurgulayan Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını belirtti.Federasyonun e-mağazasını kurduklarını aktaran Girgin, şunları kaydetti:"Çok yakında kısmet olursa camiamızın hizmetine sunacağız. Eğitim alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslararası akreditasyona sahip kurumlar ve protokoller imzaladık. Hakemlerimize yönelik özel çevrim içi seminerler düzenledik. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurumuzu tamamladık. Organizasyon bakımından aktif bir dönem geçirdik. Uzun süredir yer almadığımız Balkan Şampiyonası'na yeniden iştirak ettik."