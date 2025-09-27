27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-032'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-171'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-04'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-04'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-04'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-04'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-232'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İzmir'de 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.

calendar 27 Eylül 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İzmir'de 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.

Fuar İzmir'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Şampiyonada milli takıma seçilen sporcular da belirlendi.


Federasyon başkanı Koray Girgin, yaptığı konuşmada, sporcuların özverileriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiğini söyledi.

Kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurgulayan Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını belirtti.

Federasyonun e-mağazasını kurduklarını aktaran Girgin, şunları kaydetti:

"Çok yakında kısmet olursa camiamızın hizmetine sunacağız. Eğitim alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslararası akreditasyona sahip kurumlar ve protokoller imzaladık. Hakemlerimize yönelik özel çevrim içi seminerler düzenledik. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurumuzu tamamladık. Organizasyon bakımından aktif bir dönem geçirdik. Uzun süredir yer almadığımız Balkan Şampiyonası'na yeniden iştirak ettik."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.