26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de başladı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında hem Türkiye Şampiyonası hem de milli takım seçmeleri yapıldı.

26 Eylül 2025 14:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de başladı
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında hem Türkiye Şampiyonası hem de milli takım seçmeleri gerçekleştirildi.

İzmir'de dün açılan ve içerisinde spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini barındıran fuarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Birçok firmanın ürünlerinin sergilendiği fuarda, kadın ve erkeklerde hem Türkiye Şampiyonası yapılıyor, hem de milli takım seçmeleri devam ediyor.


Federasyon başkanı Koray Girgin, AA muhabirine, yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana açtıkları fuarda, 121 firmanın ürünlerini sergilediğini ve 30 bin katılımcı beklediklerini söyledi.

Fuarda hem Türkiye Şampiyonası hem de milli takım seçmelerini yaptıklarını anlatan Girgin, "Buradan seçilecek arkadaşlar 13-17 Kasım'da İspanya'daki Fitness Dünya Şampiyonası'na, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde de Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacak. Ayrıca Türkiye Şampiyonası bittikten sonra burada Uluslararası IFBB Mr Univerde yarışmasını düzenleyeceğiz. Buraya da yurt dışından farklı katılımcılar gelecek." diye konuştu.

Girgin, seçmelere kadın ve erkek yaklaşık 800 sporcunun katıldığını, 150-200 sporcunun katılımıyla Uluslararası Mr Universe yarışmanın da pazar günü yapılacağını bildirdi.

Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olduklarını anımsatan Girgin, bu yıl hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.

3. Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
