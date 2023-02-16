Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, rekor bağış toplandı. İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.



En büyük bağış kamu kurumlarından gelirken, Merkez Bankası 30 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Vakıfbank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL, Savunma Sanayi Başkanlığı 3ise milyar TL'yle kampanyaya destek oldu.



Türkiye'yi vuran depremde merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ etkilendi. Depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan ve can kayıplarının yanı sıra evleri enkaz yığınına dönüşen depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasında, Türkiye tek yürek oldu.



"Türkiye Tek Yürek" başlıklı programın moderatörlüğünü Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel, Nihat Hatipoğlu ve Tümer Doğru üstlendi.



Programda bağış yapmak üzere gelen telefonları yanıtlayan ünlü isimler arasında Doğa Rutkay, Ali Sunal, Hadise, Emre Altuğ, Emre Karayel, Tolgahan Sayışman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sarp Levendoğlu, Hülya Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Binnur Kaya, Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Burcu Özberk, Ercan Saatçi, Bensu Soral, Akın Akınözü, Özge Özder, Büşra Pekin, Hakan Altun, Celil Nalçakan, Ufuk Özkan, Alişan, Hazal Çağlar ile Ahmet Yenilmez de yer aldı.



Yayına telefonla bağlanan oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, yaşanan afet dolayısıyla baş sağlığı dileğinde bulunarak, ailesi adına bağış yaptı.



Hülya Avşar'ı telefonla arayan sanatçı İbrahim Tatlıses de çocukları adına bağışta bulundu.



VOLKAN DEMİREL'İN FORMASI 300 BİN TL'YE SATILDI



Volkan Demirel'in formasını yayına getiren Ercan Saatçi, şunları kaydetti:



"Volkan benim kardeşim gibi. Çok sevdiğim birisi. Aynı zamanda sportmenliğini de sevdiğim birisi. Çok özel bir maçtan sonra bana hediye etmişti. Benim evimin duvarında asılıydı. Bu acı kayıpları yaşadığımız dönemde Volkan'ın katkısının da manevi olarak özellikle çok büyük olduğunu biliyorum. Gözlüyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla belki bu formayı almak isteyen olur. Bunu almak isteyen kişinin verdiği ne olursa olsun katkı sağlar diye düşündüm. Tabii çıplak elleriyle soğukta canlarını enkazdan çıkarmaya çalışan depremzedelerin yanında bizim burada telefon başında yaptığımızın esamesi okunmaz belki ama bir dirhem katkıda bulunursak, ne mutlu bize."



Öte yandan Ercan Saatçi'nin stüdyoya getirdiği Volkan Demirel forması 300 bin liraya satıldı.



Oyuncu Tolgahan Sayışman da afet bölgesinde birçok yardım faaliyeti yaptığını belirterek, "Mutluluğun Adresi Derneğinizle beraber bölgede 300 gönüllü arkadaşımla 7/24 elimizden geleni yapmaya çalıştık. AFAD'la koordineli biçimde, şu ana kadar bölgeye 25 erzak ve su tırı ulaşmasına vesile olduk. Yine 3 bin kişilik bir çadır kentin kurulmasına, Antalyalı İş Adamları Derneği ile konteynır şehri inşa etme projesinde bazı şeylere vesile olduk. Antalya'da 40'ın üzerinde otel sponsoru bulduk depremzedelerimiz için ve şu anda alanda özellikle çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.



Yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda eş zamanlı yayınlanan program 7 saat sürdü.



BAŞKANLAR BİR ARADA



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, stüdyoda telefonla bağış toplanmasına destek oldu.



Öte yandan Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap verdi.



SPOR CAMİASINDAN BÜYÜK DESTEK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını duyurdu.



TFF olarak ilk gün 20 milyon lira yardımda bulunduklarını ifade eden Büyükekşi, "Kulüplerimizle topladığımızın üzerine 50 milyon lira ilave ettik ve konteyner kent yapıyoruz. Amatör futbolcular aralarında topladıkları 200 bin lirayı bağışlıyor. Şahsi olarak 10 tır gönderdik. Ben de şahsım adına 1 milyon lira bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Tek Yürek Türkiye bağış kampanyasına toplam 100 Milyon TL bağışladıklarını açıkladı.



Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 15 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.



Turkcell, depremzedeler için 3 milyar 500 milyon lira bağışladı.



Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon lira bağışlarken, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Cüneyt Sapmaz da 500 bin lirayla destekte bulunduklarını ifade etti.



Ayrıca Sarıyerspor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun ve Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 1'er milyon lira bağışta bulundu.



BAĞIŞLAR VE DAYANIŞMA MESAJLARI DUYGULANDIRDI



11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, doğduğu günden beri annesinin onun adına biriktirdiği 100 bin lirayı, depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.

1. Komando Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş Furkan Turan, tüm askerlere teşvik olması için bin liralık bağışta bulundu.



Emir ve Enes Yılmaz, okul harçlıklarından biriktirdikleri 500'er lirayı bağışladı.



İran'ın Tebriz şehrinden bir grup, nasıl bağış yapacaklarını öğrenmek için aradı.



Sunucu Özlem Tunca, 9 yaşındaki oğlu Yakup Can'ın 800 lira forma parasını bağışladığını söyledi. Tunca, birçok çocuğun kendisini arayıp kumbarasındaki paraları bağışladığını aktardı.



İsmini açıklamayan bir vatandaş, devletin üçüncü çocuğu için kendisine ödediği doğum parasını bağışladı.



Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin lirayı afetzedelere bağışladığını açıkladı.



Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin lirayı bağışladı.



Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.



MEHMET AMCAYA UMRE SÜRPRİZİ



Hac ve umre firması sahibi Dr. Erkan Aydın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde yaşayan ve umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlamasıyla gündeme gelen 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan'ı bedelsiz olarak umreye göndermeyi taahhüt etti.



Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.



Antalya'dan Yüksel Çimeç, iki kızının akıllı saat almak için biriktirdikleri 2 bin 200 lirayı, kendisinin de hac için biriktirdiği 60 bin lirayı bağışladığını bildirdi.



1999 yılındaki Gölcük depremini yaşayan emekli astsubay Özcan İleri, mart ayının emekli maaşı olan 13 bin lirayı bağışladı.



13 yaşındaki İsmail Yılmaz, harçlık olarak biriktirdiği 400 lirayı, Burak Nizamlar 100 lirayı, Meral Budak 250 lirayı, İbrahim Urgun 300 lirayı, Harun Kondak 100 lirayı bağışladı.



Zeynep Uzunboy, 10 arkadaşıyla aralarında topladıkları burs paraları olan 15 bin lirayı bağışladığını açıkladı.



Depremde yakınlarını kaybeden Murat ve Bilgehan Dönmezer çifti, 50 bin lira bağışta bulundu.



Almanya Uzungöl Yardımlaşma Derneği üyeleri 100 bin lira bağışlarken Van Gevaş Derneğinden Metin İnan, Kurultu köyündeki dostlarından 66 bin 317 lira bağış topladığını bildirdi.



Şebinkarahisar Derneği 150 bin lira, Çorum Sungurlu Fındıklı Köyü Derneği 100 bin lira bağışladı.



Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kızları İdil ve Nil, depremzedeler için biner lira bağışta bulundu.



Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.



İzmir Buca'dan Çarşı Mahallesi bekçileri, aralarında para toplayıp 10 bin lira gönderdi.



Bakırköy Adliyesi, Marmara, Metris ve Bakırköy ceza infaz kurumları personeli, aralarında topladıkları 205 bin lirayı bağışladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de aralarında topladıkları 5 milyon lirayı bağış olarak gönderdi.



BM GENEL SEKRETERİNDEN ANLAMLI ÇAĞRI



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na gönderdiği mesajda, "Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.





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