Türkiye'nin pist yarışlarındaki yeni şampiyonu; Barkın Pınar

Türkiye Pist Şampiyonası'nda Bitci Racing Team AMS adına yarışan ve topladığı 102 puanla şampiyon olan Barkın Pınar, Ülkemizi 2024 yılında düzenlenecek TCR Europe Endurance yarışlarında temsil edecek.

Barkın Pınar, "Motor sporları izleyenler tarafından bireysel bir spor olarak değerlendirilse de aslında tamamen bir takım sporu. Bu sebeple öncelikle takımımın her üyesine çok teşekkür ediyorum. Zor şartlarda bir sezon geçirdik. İzmit'te sağanak yağmur altında, İzmir'de 40 derece üzeri hava sıcaklığında yarışlar yaptık. Sonunda ipi önde göğüslemek mutluluk verici. Sponsorum UniCo Sigorta'ya da destekleri için teşekkür ediyoruım. Team AMS ile önümüzdeki sezon yurt dışında yarışacağım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen çabayı sarf edeceğim" dedi.

Aynı takımdan Seda Kaçan ve Gökhan Kellecioğlu da derece yaparken Türkiye Pist Şampiyonası sezonunda adından söz ettiren BITCI Racing Team AMS'de Takım Direktörü İbrahim Okyay, "Takım sponsorumuz Bitci teknoloji ile 3 yıllık bir proje oluşturduk ve hedefler koyduk. Pist, offroad ve karting olmak üzere 3 branşta Türkiye'de ve yurtdışında 3'ü kadın, toplam 15 sporcu yarıştırdık. Sadece bu sezon 32 toplam 79 yarışta start aldık ve takip ettiğimiz tüm şampiyonalarda pilotlar ve takım şampiyonlukları elde ederek ulaşılması zor bir hikaye yarattık. Kısacası oldukça başarılı bir programı tamamlamış ve bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte başarılardaki en büyük paya sahip takım sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.