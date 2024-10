Türkiye Jokey Kulübü, at yarışlarının dijital yayınları için anlaşma imzaladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamdaki hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle sözleşme imzaladı.



Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Platform Şans Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Onan katıldı.



Yarışların web ve dijital ortamdaki yayın haklarının yanı sıra TJK YouTube kanalından gerçekleştirilen yayın haklarını, 10 yıllığına hipodrom.com ve Bi'Talih firmalarının ortak girişimi aldı.



TJK Başkanı Serdal Adalı, anlaşmanın atçılık sektörünün gelişmesi ve büyümesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Kulübümüze ait resmi platformlar dışında kalan yurt içindeki tüm dijital yayın haklarının 10 yıl boyunca kullanım haklarına ilişkin imza atıyoruz. Umut verici ve tarihi bir iş birliği imzalıyoruz. Türkiye Varlık Fonu ile imzaladığımız 10 yıllık sözleşmeyle Türk atçılığının hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz. 2 canlının bir arada yaptığı sporun yüksek yayın kalitesiyle yarışseverlere ulaşması adına bu değerli iş birliğini imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarışların dijital ortamda canlı yayınlanmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Adalı, şunları kaydetti:



"Geldiğimiz noktada yaptığımız anlaşmayla bunu en güzel şekilde gerçekleştirilecek. Bu iş biraz da maddi olanaklara dayanıyor. Çabalarımızın tamamı, Türkiye'deki at yarışlarının hem kalite hem de ciro olarak istediğimiz yere gelmesi. Ciro yükselince at sahiplerinin ve yetiştiricilerinin de geliri artıyor. Birkaç sene içinde Türk atçılığı, yurt dışında adından söz ettirecektir."



- Onan: "Bütün hipodromlarımızda HD yayın yapacağız"



Platform Şans Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Onan, iş birliğinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Bi'Talih firması olarak atçılık sektörüne yeni adım attıklarının altını çizen Onan şöyle konuştu:



"6 sanal bayiden birisiyiz. Yaklaşık 3 aydır 40 kişilik ekibimizle atçılık sektörünün içindeyiz. Yüzyıllardır atçılığın çok sevildiğini, çok ilgi duyulduğunu biliyoruz. Bunun büyüme potansiyelini de biliyoruz. Yapacağımız yatırımlarla, getireceğimiz yeniliklerle daha da büyüteceğimize inanıyoruz. Yarışseverleri nasıl daha mutlu ve memnun edebileceğimiz üzerine de çalışmalarımız sürüyor. Bütün hipodromlarımızda HD yayın yapacağız. Herkese hayırlı olsun."



Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay da Türk atçılığının gelişmesi için çalıştıklarını dile getirerek "Atlar her zaman tarihimizin, kültürümüzün bir parçası oldular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atçılığa verdiği değer, sadece bir spora değil bir ulusun mirasına verdiği değerin göstergesiydi. Bizler de bu mirası daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye Jokey Kulübünün liderliğini yaptığı atçılığın gelişimine destek için biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Artık tüm yarışlar, karasal ve dijital yayınlarla HD kalitesinde izlenecek. Bu anlaşma herkes için hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.