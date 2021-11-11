Türkiye Golbol'de adını finale yazdırdı!

Golbol Kadın Milli Takımımız, yarı finalde karşılaştığı İsrail'i 7-6 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırıyor!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Golbol'de adını finale yazdırdı!
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11 Kasım 2021 16:10
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.

İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı

Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.


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