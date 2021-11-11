Türkiye Golbol'de adını finale yazdırdı!

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.
İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı
Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.
İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı
Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.