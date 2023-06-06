Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezon açılıyor

Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezon Kocaeli'de açılıyor. Sezonun ilk yarışı 11 Haziran Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezon açılıyor
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06 Haziran 2023 22:55
2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen şampiyonanın ilk yarışı, 11 Haziran Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Şampiyona, saat 11.00-13.00 arasındaki antrenman turlarıyla başlayacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, ödül töreniyle son bulacak.

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