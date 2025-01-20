Türk Telekom'da hedef çeyrek final!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası'nın normal sezonunun bitimine üç hafta kalmasına ilişkin, "Başka takımların alacağı sonuçlara bakmaksızın üç maçımızı da kazanırsak, inanıyorum ki çeyrek finale direkt kalma şansını yakalayabileceğiz." dedi.
BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftası itibarıyla 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Türk Telekom, normal sezonun bitimine üç hafta hala üst sıralarda yer alabilmek için kritik karşılaşmalara çıkacak.
Son üç karşılaşmasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'la deplasmanda, İtalyan ekibi Umana Reyer ile de evinde karşılaşacak Türk Telekom, bu maçlardan galibiyet elde ederek organizasyonun normal sezonunu ikinci sırada bitirmeyi hedefliyor.
Bu sınavlardan ilkini Romanya deplasmanında verecek Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 16. haftasında yarın U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.
Ligin ilk maçında Türk Telekom, sahasında Romanya temsilcisini 99-80 yenmeyi başarmıştı
- Can: "Her şey bizim elimizde"
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BKT Avrupa Kupası'nda kalan maçları kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.
Organizasyonun normal sezonunu matematiksel olarak ikinci sırada bitirme şansları olduğunu vurgulayan Erdem Can, "Güzel olan taraf burada her şey bizim elimizde. Başka takımların alacağı sonuçlara bakmaksızın eğer üç maçımızı da kazanırsak, inanıyorum ki çeyrek finale direkt kalma şansını yakalayabileceğiz. Sakatlıklar, eksiklikler bunların hepsi bir tarafa sonuçta bu noktaya gelmiş durumdayız. Bundan sonra maç maç bakarak gitmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.
- "Son 5 maçımızın 4'ünü kazandık"
Bazı maçlarda hem kırılgan olduklarını hem de hücum ribauntlarını rakip takıma fazla verdiklerine dikkati çeken Can, şu ifadeleri kullandı:
"Kırılganlık konusu sonuçta mental bir olgu. Mental durum da aslında maç kazanmakla doğru orantılı. Daha çok maç kazandığınız zaman zor anlardan çıkmak konusundaki özgüveniniz daha iyi bir duruma geliyor. Biz de son 5 maçımızın 4'ünü kazandık. O anlamda öz güvenimizin toparlanma süreci var. Çünkü sezon başından beri bir galibiyet serisi yakalamayı başaramamıştık. Umarım mental açıdan bu bize yardım edecek. Hücum ribauntları konusu bir takım eforudur. Birlikte hareket edebilme ve konsantrasyon gerektiriyor. Hücum ribauntlarını da çalışıyoruz."
- "Biz, pasaporta veya kontrata bakmıyoruz"
Erdem Can, yerli oyuncuların performansı da değerlendirerek, şunları kaydetti:
"Türk oyuncularımızın hepsi bizim için çok değerli. Ancak biz pasaporta veya kontrata bakmıyoruz. Performans veren ve iyi çalışan oyuncularımız, o sorumluluğu da aldıkları zaman sahada daha fazla şans buluyor. Bunu onlar da biliyor. Biz, 14 oyuncusu ilk defa bir araya gelmiş bir takımız. Tamamen yeni bir takım kurduk. Bunun adaptasyon süreci de var. Çocukların bize alışması, takımın felsefesine alışması lazım. Sonuçta her koçun farklı yaklaşımı var. Buna alışması zaman alıyor. İnanıyorum birbirimize alıştıktan sonra daha iyi yerlere geleceğiz."
Türk Telekom'da hedef çeyrek final!
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda "çeyrek final" bileti için son üç maça odaklandı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası'nın normal sezonunun bitimine üç hafta kalmasına ilişkin, "Başka takımların alacağı sonuçlara bakmaksızın üç maçımızı da kazanırsak, inanıyorum ki çeyrek finale direkt kalma şansını yakalayabileceğiz." dedi.
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