Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav

Gençlerbirliği Kulübünün 5 yıl önce vefat eden onursal başkanı İlhan Cavcav, altyapıya verdiği önem, büyük takımlara sattığı futbolcular, teknik direktör değişiklikleri ve basına verdiği demeçlerle Türk futbolunda iz bıraktı.Türk futbolunun "İlhan ağabeyi", vefatının 5. yıl dönümünde yarın anılacak.Kosova'nın başkenti Priştine'den 1910'da göç eden bir ailenin çocuğu olan Cavcav, 4 Ekim 1935'te Ankara Hamamönü'nde doğdu.Öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, un sektöründe iş hayatına atıldı ve fabrikatörlüğe kadar ulaşan başarısını futbol sahalarına da taşıdı.Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısından yetişen ya da uygun maliyetle transfer ettiği futbolcuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yüksek bonservis bedelleriyle satan Cavcav, un tüccarlığının yanına "futbol tüccarı" unvanını da ekledi.Cavcav, transfer hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve kendine has üslubuyla Türk futbol tarihinin "nevi şahsına münhasır" simalarından biri oldu.Kulüp başkanlarıyla yaptığı tartışmalar, gündeme dair ilginç çıkışlarıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Cavcav, oyuncu olarak girdiği futbol sektöründe yönetici olarak devam etti ve 37 yıl Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığını yaptı.Hayatında bir süre futbol da oynayan İlhan Cavcav, ilk başkanlık tecrübesini Hacettepe'de yaşadı.İş insanı olarak Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girmeyi başaran Cavcav, başkanlık kariyerine başladığı Hacettepe ile tekrar futbola döndü.Doğduğu Hamamönü Mahallesi'nin mor-beyazlı takımının başına 1975'te geçen Cavcav, aynı yıl kulübün küme düşmesini engelleyemeyince görevini bıraktı.Yahya Demirel'in 1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce görevden ayrıldı.Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan olan İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı-siyahlı ekibi kümede tutmak için kolları sıvadı.Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımının 2. Lig'de devam etmesini sağladı.Birinci Lig'e (Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, ligde mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası'nı 2 kez müzesine götürdü. İlhan Cavcav, başkanlığı süresince kulübe modern tesisler de kazandırdı.Genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettiren duayen başkan, borçsuz kulüp yönetimi anlayışıyla örnek oldu.İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde sürekli teknik direktör değiştirmesiyle sık sık gündeme geldi.Teknik direktör değişikliği yapmayı taktik gibi kullanan Cavcav, görev süresinde 42 farklı teknik adamla çalıştı.Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56 kez teknik adam değişikliğine giden İlhan Cavcav, bu süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi."Futbol tüccarı" olarak anılan İlhan Cavcav, Gençlerbirliği başkanlığında sadece "dört büyükler"e 34 futbolcu sattı.İlhan Cavcav döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olan oyuncular şunlar:Fenerbahçe: Deniz Barış, Erkan Sözeri, Gökhan Gönül, İlhan Eker, İsmail Güldüren, Kemalettin Şentürk, Metin Diyadin, Orhan Şam, Serkan Balcı, Tarık Daşgün, Uğur Boral, Ümit ÖzatBeşiktaş: Ahmed Hassan, Ali Eren Beşerler, Ali Günçar, Ali Tandoğan, Baki Mercimek, Mustafa Pektemek, Okan Koç, Rahim Zafer, Souleymane Youla, Tolga Doğantez, Tuna Üzümcü, Veysel CihanGalatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Ergün Penbe, Osman Coşkun, Ümit KaranTrabzonspor: Aykut Demir, Ayman Abdulaziz, Fredrik Risp, Giray Kaçar, Isaac Promise, Soner AydoğduYetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile giden İlhan Cavcav'ın yöneticiliği süresince yaptığı ucuz maliyetli transferler ses getirdi.Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye "astronomik" bir rakama veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu.Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.Kamerunlu Nijitap Geremi'yi İspanya'ya giderek Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu macerasını her fırsatta anlattı.İngilizce ya da İspanyolca bilmediği için garsondan istediği peçeteye "5 milyon dolar" yazarak pazarlığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.Efsane başkan İlhan Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına da öncülük etti.Birliğe 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlık eden Cavcav'a, Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı unvanı da verildi.Türk futboluna yön veren isimlerden Cavcav, yayın gelirlerinin kulüplere dağıtımında uygulanan "havuz modeli"nin oluşturulmasında da önemli rol oynadı.İlhan Cavcav, yaşamının son günlerinde sağlık problemleri yaşaması rağmen futboldan uzak kalmadı.Doktorların uyarısına rağmen Cavcav, statlara gelerek battaniyeye sarılı şekilde maçları izlemeye devam etti.Yaşlılığa bağlı hastalıkları da bulunan Cavcav, 22 Ocak 2017'de Ankara'da hayatını kaybetti.Futbol kamuoyunun yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninin ardından İlhan Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.İlhan Cavcav'ın hayata veda etmesinin ardından Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.Gençlerbirliği, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.Başkent ekibi, bir sezon aranın ardından trajik şekilde veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmeyi başardı. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yeniden küme düşen Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmadı.Seçime tek aday olarak giren Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı oldu.