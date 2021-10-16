Tuchel: 'Kimler aday oldu ona bile dikkat etmedim'

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel Ballon d'Or gibi yıldız oyuncu ödüllerini önemsemediğini söyledi.



Alman menajer yaptığı açıklamada Ballon d'Or adayı olan Chelsea oyuncularından kimin ödülü alacağına dair tahmininin sorulması üzerine, "Listede hangi Chelseali oyuncuların olduğunu bilmediğimi söylesem bana inanır mısınız? Ben bireysel ödüllerle ilgilenmiyorum. Önemli olanın takım olduğuna inanıyorum. Geçen sezon başardıklarımız da bireysel çabayla değil takım oyunuyla geldi." diye konuştu.



Geçen sezon bir grup arkadaşın içinde yer aldığını sandığı günler geçirdiğini belirten Tuchel, "Biz sadece bir oyuncu grubu değildik. Sahaya bir grup arkadaş çıkıyor gibi geliyordu." diyerek başarılarının sırrını anlattı.





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