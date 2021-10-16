Tuchel: "Kimler aday oldu ona bile dikkat etmedim"

Chelsea menajeri Thomas Tuchel Ballon d'Or'a hangi Chelseali oyuncuların aday olduğuna hiç dikkat etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tuchel: 'Kimler aday oldu ona bile dikkat etmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2021 07:37
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel Ballon d'Or gibi yıldız oyuncu ödüllerini önemsemediğini söyledi.

Alman menajer yaptığı açıklamada Ballon d'Or adayı olan Chelsea oyuncularından kimin ödülü alacağına dair tahmininin sorulması üzerine, "Listede hangi Chelseali oyuncuların olduğunu bilmediğimi söylesem bana inanır mısınız? Ben bireysel ödüllerle ilgilenmiyorum. Önemli olanın takım olduğuna inanıyorum. Geçen sezon başardıklarımız da bireysel çabayla değil takım oyunuyla geldi." diye konuştu.

Geçen sezon bir grup arkadaşın içinde yer aldığını sandığı günler geçirdiğini belirten Tuchel, "Biz sadece bir oyuncu grubu değildik. Sahaya bir grup arkadaş çıkıyor gibi geliyordu." diyerek başarılarının sırrını anlattı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.