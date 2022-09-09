Trpisovsky: 'Teknik olarak çok hata yaptık'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çekya temsilcisi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın oynandığı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Trpisovsky, maça iyi başladıklarını belirtti.



Baskı yaparak öne geçtiklerini aktaran Trpisovsky, "Rakibi hataya zorladık ve ilk golü biz kaydettik. Genel olarak baktığımızda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok top kaybetmemizden dolayı da 1 gol yemiş bulunduk ve maç berabere bitti." dedi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri yaptıklarını dile getiren Trpisovsky, şunları kaydetti:



"Çünkü oyuna başlayan oyuncularımızdan bazılarında beklediğimiz performansı göremedik. Bu sebeple değişikliği yaptık. Ondan sonra çok şans yakaladık ancak bu şansları sonuçlandıramadık. Bugün skor kaydetmekten ziyade hataya sebebiyet verdik. Bu hatalarımız da rakibimizin kontratak gerçekleştirmesine sebep oldu. Bugünkü üzüntüm teknik olarak çok hatalar yapmış olmamız, bu maçı kazanabilecekken kazanamamış olmamız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ