Triatlon şampiyonları belli oldu

2023 Eğirdir Triatlonu'nda erkeklerde Emir Aracı, kadınlarda ise Özlenen İpek Günad şampiyon oldu.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Eğirdir Belediyesi'yle birlikte yapılan organizasyona, 32 ilden 42 kulüp ve yaklaşık 500 sporcu katıldı.



Elit erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Emir Aracı birinci olurken, kadınlarda ise aynı kulüpten Özlenen İpek Günad ilk sırada yer aldı.



