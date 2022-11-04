Trezeguet: "Gol atmak ve asist yapmak için açım"

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Ferencvaros karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trezeguet: 'Gol atmak ve asist yapmak için açım'
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04 Kasım 2022 00:11
Trabzonspor forması giyen Trezeguet, 1-0'lık Ferencvaros galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mısırlı yıldız, 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi ise önümüzdeki lige odaklanıyoruz. Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum. Ama bunları da yapamadığım zaman takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atma ve asist yapma olarak yorumlamayalım. Takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım en iyi yerde devam ederiz" 




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