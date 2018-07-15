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Trabzonspor'un menajer duruşu! "Daha fazla oyun yok!"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonda transfer görüşmelerinde menajerlere karşı oldukça kararlı bir duruş sergiliyor.

Kaynak: Türkiye
Trabzonspor'un menajer duruşu! 'Daha fazla oyun yok!'
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15 Temmuz 2018 13:10
Menajer paralarından ağzı yanan Trabzonspor, transfer görüşmelerinde aracıları kulüpten uzak tutuyor. Son beş yıldaki harcamalara ve yatırımlara bakıldığında bunun da normal olduğu görülüyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle yapılan üst üste transferlere harcanan toplam para 108 milyon avroyu bulurken menajerlere de yüzde 10, 20 ve 30 üzerinde bedeller ödendiği görülüyor. Bir kısmının ödendiği menajerlerin borç kaleminde ise h,len 60 milyon liraya yakın bir ödeme görülüyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yeni sezonda transfer görüşmelerinde menajerlere karşı oldukça kararlı bir duruş sergiliyor.

Kararlıyız

Bedeli ne olursa olsun bu duruşlarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Ağaoğlu, yıllardır Trabzonspor'un üzerinden bu şekilde menfaat sağlayanlarla asla transferde birlikte olmalarının söz konusu olmadığını ifade ederek "Konuşmaya sıra geldi mi herkes Trabzonsporlu ama icraata sıra gelince bir şey koparmadan bir katkıları olmuyor. En son yöneticilik yaptığım dönemde böyle bir piyasa yoktu. Kulüp olarak bu şekilde transfer yapmamız söz konusu değil" diyor.

Transferlerin gecikmesinde de kılı kırk yarma ve ucuza mal etme politikası yatıyor.

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