Trabzonspor, Alman ekibi Wolfsburg ile yol ayrımında olan Yunus Mallı için bir süredir dolaylı yollarla görüşme yapmıştı. Ancak önceki gün Bordo-Mavililer oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.



Yıldız oyuncunun menajeri İlhan Mallı, transferle ilgili olarak Trabzonspor ile görüşme yaptıklarını doğrulayarak, "Şu an bu görüşmeler yeni başladı. Trabzonspor'da oynamak herkese katkı sağlar ve bizde kararımızı kısa süre içerisinde vereceğiz" diye konuştu.



25 kez Türk Milli Takımı forması giyen Yunus Mallı'nın alman ekibiyle sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.



YUNUS MALLI KENDİNİ YENİDEN İSPATLAMAK İSTİYOR

Wolfsburg'da teknik direktörüyle sorun yaşayan Yunus Mallı kendini yeniden ispatlamak istiyor.



