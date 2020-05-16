Trabzonspor'da hücum hattı geri döndü!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğu isteyenkadro konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Koronavirüs sürecinde sakatlıkları bulunan futbolcular yeniden takıma tam kapasiteyle dönme şansı yakaladı.Özellikle Abdülkadir Ömür adeta sezon başı kampı yaşıyor gibi bir süreç ele geçirdi. Teknik Direktörçok güvendiği genç futbolcu şimdiden takıma dönmek için hazır hale geldi.Sakatlıktan yeni çıkanda bu arayla beraber fiziksel olarak ekstra antrenmanlar yaptı.geri dönüşte direkt takıma girecek konuma gelebilecek.Guilherme'de de ciddi gelişim kat edildi.tarafından sağ açık, sol açık ve orta saha merkezde oynatılan Brezilyalı futbolcunun, devre arasındageldikten sonra eksikleri bulunuyordu.Tüm eksiklerin dönüşüyle Trabzonspor'davegibi isimlerin yanınavegibi oyuncuların da katılması hesaplanıyor. Ligde 59 golle en skorer takım olan bordo-mavililerin bu gücünü artırması hedefleniyor.