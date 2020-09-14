Trabzonspor'da Hosseini için Porto iddiası

Bordo-mavililerde yeni sözleşme için zam talebinde bulunan Majid Hosseini'nin talipleri artarken son olarak Portekiz ekibi Porto'nun devreye girdiği aktarıldı.

Trabzonspor'da Hosseini için Porto iddiası
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14 Eylül 2020 11:40
Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği ve gönderilecekler listesinin en başında ismi yazan Majid Hosseini için flaş iddia...

Portekiz basını, ülkenin en büyük kulüplerinden Porto'nun, İranlı savunmacıyı uzun süredir takip ettiği ve transferi için Bordo-Mavililer'e teklif yapacağını öne sürdü. Daha önce İtalyan ekibi Sampdoria olmak üzere birkaç kulüp 24 yaşındaki oyuncu için Fırtına'nın kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Hosseini, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili forma ile 28 resmi maçta 1 gollük katkı sağladı.

 



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