Trabzonspor'da bir kasket 61 bin TL'den satıldı

Üst üste 6. galibiyetini dün Gaziantep FK karşısında alan Trabzonspor zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket ile çıkmasından sonra takımın simgesi haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında satışa çıktı. Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan bir kasket ise 61 bin TL'den satışa sunuldu ve kısa sürede satıldı.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da bir kasket 61 bin TL'den satıldı
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14 Şubat 2021 12:01
Abdullah Avcı ile önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor 6 maç üst üste galibiyet alırken son 9 maçında ise 8 galibiyet 1 beraberlik almayı başardı. Aldığı galibiyetlerle zirve yarışına yaklaşan Trabzonspor'da moraller yüksek.

61 BİN TL'DEN SATILDI

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımında, "Efsane Teknik Direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı ile şanlı tarihimizde bir simge haline gelen kasket, bugün Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınıyor." açıklaması yer aldı.

Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan bir kasket 61 bin TL'den satışa konuldu ve kısa sürede satıldı. Yoğun talep gören diğer kasketler ise 119.99 liradan satışa sunuldu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin TL'den 1 adet olarak satışa çıkarılan kasketimiz işadamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."





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