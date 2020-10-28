Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak müjdesi

Koronavirüs karantinası biten başarılı oyuncunun dönüşü sevindirdi. Kadıköy'de yokluğu hissedildi

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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak müjdesi
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28 Ekim 2020 12:59
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, koronavirüs karantinasında olduğu için Fenerbahçe mücadelesinde forma giyememişti. Karadeniz ekibi, Kadıköy'de ilk yarıyı çok iyi oynarken, ikinci devrede orta saha oyuncuları yorulunca sarı-lacivertliler 45 dakikaya hükmedip maçı kazanmıştı.

Abdulkadir Parmak'ın yokluğu bu anlarda fazlasıyla hissedildi. 26 yaşındaki oyuncu şimdi bir süredir uzak kaldığı takım arkadaşları arasına katıldı. İdmanlarda herkesten fazla çalışarak arayı kapatmaya uğraşıyor. Abdulkadir Parmak'ın dönüşüyle birlikte Trabzonspor'un orta saha rotasyonu güçlendi.



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