Trabzonspor, yeni Sörloth'un peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyongündem forvet hamlesi. Kadrosuna genç bir golcü katmak isteyen Karadeniz ekibi,da istediğiiçin temaslara başladı.İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Bologna, Marko Arnautovic'e yardım etmesi için kullanılabilecek, ancak gerekirse Avusturyalı ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Bu anlamda gündemdeki ilk isim 2000 doğumlu Groningen'in golcüsü Jorgen Strand Larsen.Genç Norveçli yetenek için konuşulan rakamOyuncu Bologna'ya her zamankinden daha yakın görünüyor. Oyuncu ve menajeri operasyona yeşil ışık yaktı. Sadece Groningen'le birkaç detay kaldı.Ancak Türkler, Larsen'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor. Bologna için bu en ciddi tehlike olarak öne çıkıyor.Norveçli oyuncu geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 maçta 17 gol 2 asistlik performans gösterdi.