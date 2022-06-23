Trabzonspor, yeni Sörloth'un peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, "yeni Sörloth" olarak görülen Jorgen Strand Larsen'i gündemine aldı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor, yeni Sörloth'un peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2022 14:29
Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'da gündem forvet hamlesi. Kadrosuna genç bir golcü katmak isteyen Karadeniz ekibi, Bologna'nın da istediği GroningenliJorgen Strand Larsen için temaslara başladı.


İtalyan basınında çıkan haberlere göre;  Bologna, Marko Arnautovic'e yardım etmesi için kullanılabilecek, ancak gerekirse Avusturyalı ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Bu anlamda gündemdeki ilk isim 2000 doğumlu Groningen'in golcüsü Jorgen Strand Larsen.

Genç Norveçli yetenek için konuşulan rakam 5 milyon euro. Oyuncu Bologna'ya her zamankinden daha yakın görünüyor. Oyuncu ve menajeri operasyona yeşil ışık yaktı. Sadece Groningen'le birkaç detay kaldı.

Ancak Türkler, Larsen'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor. Bologna için bu en ciddi tehlike olarak öne çıkıyor.

Norveçli oyuncu geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 maçta 17 gol 2 asistlik performans gösterdi.

(KARADENİZ GAZETESİ)
 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ