Trabzonspor, transfer için Ocak ayını iple çekiyor

Trabzonspor, forvet hattına takviye için Paul Onuachu ve Gift Orban'ı gündemine aldı.

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Trabzonspor, transfer için Ocak ayını iple çekiyor
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14 Ekim 2024 13:18
Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor'da forvet hattına takviye bekleniyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü hamlesi için hızlı davranacak bordo-mavililerde Paul Onuachu ve Gift Orban gibi iki önemli isim öne çıkıyor.

Paıl OnuachuSouthampton'dan ayrılmak istiyor ve Trabzonspor'u çok seviyor. Aynı şekilde Gift Orban ise Olympique Lyon'da sıkıntılar yaşıyor. İki yıldızın da ocak ayında kulüpleriyle vedalaşmak istediği biliniyor. Listedeki yıldızlardan Tolu Arokodare, KRC Genk'te bu sezon 10 maçta 6 gol kaydetti. Avrupa'da önemli kulüplerin listesinde olan Arokodare'nin transferi zor gözüküyor.

 BANZA'NIN YANINA

Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz'in Braga takımından alınan Simon Banza, teknik heyetten tam not alıyor. Ocak ayında gelmesi beklenen bir forvet transferinin kadroda Banza ile beraber oynaması planlanıyor. Simon Banza, son 2 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri toplamıştı.

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