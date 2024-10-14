Trabzonspor, transfer için Ocak ayını iple çekiyor

Transfer

çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor 'da forvet hattına takviye bekleniyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü hamlesi için hızlı davranacak bordo-mavililerde

ve

gibi iki önemli isim öne çıkıyor.



Paıl Onuachu, Southampton'dan ayrılmak istiyor ve Trabzonspor'u çok seviyor. Aynı şekilde Gift Orban ise Olympique Lyon 'da sıkıntılar yaşıyor. İki yıldızın da ocak ayında kulüpleriyle vedalaşmak istediği biliniyor. Listedeki yıldızlardan Tolu Arokodare, KRC Genk'te bu sezon 10 maçta 6 gol kaydetti. Avrupa 'da önemli kulüplerin listesinde olan Arokodare'nin transferi zor gözüküyor.





Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz'intakımından alınan, teknik heyetten tam not alıyor. Ocak ayında gelmesi beklenen bir forvet transferinin kadroda Banza ile beraber oynaması planlanıyor., son 2 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri toplamıştı.