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Trabzonspor taraftarının Beşiktaş hazırlığı

Beşiktaş maçının biletlerine Trabzonlu taraftarlar müthiş ilgi gösteriyor. 22 bin koltuk satılırken, yönetim pazartesi günü tribünlerin tamamen dolmasını hedefliyor.

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor taraftarının Beşiktaş hazırlığı
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01 Mart 2018 06:56
6 haftalık galibiyet özlemi ne Aytemiz Alanya deplasmanında son veren Trabzonspor, Beşiktaş'ı da devirip seri yakalamak istiyor. Bordo-Mavili taraftarlar da, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Zorlu karşılaşma pazartesi günü yani hafta içi oynanacak olmasına rağmen Trabzonlular, biletlere müthiş ilgi göste riyor. Kombinelerle birlikte şu ana kadar 22 binden fazla koltuğun satıldığı öğrenilirken, yönetim tribünlerin tama men dolmasını hedefliyor.

Ortalama 27 bin kişi

41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'na, en çok taraftar Fenerbahçe maçında gelmişti. 38 bin biletli seyirci, bu karşılaşmayı takip etmişti. Pazartesi günü bu rakamın 40 bin seviyelerine ulaşması bekleniyor. Fırtına bu sezon evinde çıktığı 11 lig maçında ortalama 27 bin 74 0 taraftar ortalaması yakaladı.

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