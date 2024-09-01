Trabzonspor için Simon Banza iddiası: 25 Milyon euro

Trabzonspor, Braga'nın forveti Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oyuncunun serbest kalma maddesinin 25 milyon euro olduğu iddia edildi.

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Trabzonspor için Simon Banza iddiası: 25 Milyon euro
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01 Eylül 2024 23:57
Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

O Jogo'da yer alan habere göre; bordo mavili takım, Braga'dan Simon Banza'yı 2 milyon euro bedelle kiraladı.

25 MİLYON EUROLUK MADDE

Yapılan anlaşmada 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun olduğu öne sürüldü.

Son görüşmelerin yapıldığı ve Trabzonspor'un transferi kısa süre içinde bitirmeye hazırlandığı belirtildi.

Portekiz takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Simon Banza, geçen sezon 41 resmi maçta 23 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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