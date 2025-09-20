Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında Trabzonspor , Gaziantep FK'yi ağırladı.Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.





İkinci yarıda kaleci Andre Onana, kendi yarı alanından rakip sahaya uzun bir top gönderdi. Savunmadan sıyrılan Paul Onuachu, kalesinden açılan Burak'ı da geçtikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı.Öte yandan Gaziantep FK ise Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 maçta ilk kez puan kaybı yaşadı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 10'a yükseltti.Trabzonspor, Süper Lig'in bir sonraki maçında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Samsunspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişiklik yaptı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine sakatlığı geçen Pina'yı ilk 11'de görevlendirdi.Geçen hafta Pina'nın eksikliğinde sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, bu kez Okay Yokuşlu'nun yokluğunda orta alanda forma giydi.Sakatlığı nedeniyle son oynanan maçın kadrosunda yer almayan Sikan, iyileşmesinin ardından Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bouchouri ve Cihan Çanak ile kart cezalısı Okay Yokuşlu ile Oulai maçta forma giyemedi. Ayrıca A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme de maç kadrosunda yer almadı.Trabzonspor'da 8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ozan Tufan, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Burak'ta kaldı.Gaziantep FK'de Ndiaye, 15. dakikada Trabzonspor yarı alanında Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.Trabzonspor'da 23. dakikada savunma arkasına sarkan Pina ceza sahası içi sağ çarprazından topu içeriye çevirdi, savunma topu karşıladı. Daha sonra topu önünde bulan Muçi sağ çarprazdan yakın mesafeden kayarak vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.Trabzonspor'da 26. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Zubkov sol ayağıyla ortaladı. Ön direkte bulunan Ozan Tufan'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Onuachu dokunamadı.Gazaintep FK'de 39. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Maxim sağ ayağıyla ortayı yaptı. Ceza sahası dışında hafif sol çarprazda bulunan Rodrigues top yere inmeden sol ayağıyla gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.Trabzonspor'da 45. dakikada sağ iç kulvarda topla buluşan Zubkov sol ayağıyla ortaladı. Arka direkte bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunun ardından top yan direkten döndü.Gaziantep FK'de 45+1. dakikada sakatlık yaşayan Yusuf Kabadayı, yerini Mohamed Bayo'ya bıraktı.İlk yarı, Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Trabzonspor'da 48. dakikada sağ çarprazdan ceza sahasına giren Zubkov sağ ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktasının birkaç adım solunda bulunan Olaigbe'nin kafa vuruşunun ardından top yandan auta çıktı.Trabzonspor'da 50. dakikada Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'nin hızlı hücumu esnasında konuk takımın yarı alanında sağ iç kulvarda Sorescu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Mücadelenin 57. dakikasında Trabzonspor'da sol kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunun ardından top, kaleci Burak'ta kaldı.Trabzonspor'da 70. dakikada Kaleci Andre Onana'nın uzun pasına hareketlenen Onuachu, önce fiziğini kullanarak savunmadan sıyrıldı ardından kalesinden açılan Burak'ı da geçti ve ceza sahası dışı sağ çarprazından vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.Geriye kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.Trabzonspor Kulübü, "Gaziler Haftası" nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park'ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park'ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi