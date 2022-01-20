Trabzonspor, Enis Destan için son aşamada

Süper Lig'de yoluna zirvede devam eden Trabzonspor'da futbolcular yoğun tempoda maçlara çıkmaya devam ederken, yönetim de transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la uzun süredir ilgilenen Trabzonspor, bir kez daha kırmızı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fırtına'nın ara transfer döneminde 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için İzmir temsilcisine teklif sunduğu, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Altınordu'nun bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ettiği öğrenildi.Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Destan'ın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutabileceği ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.Bu sezon İzmir ekibinde TFF 1. Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 578 dakika şans bulan 19 yaşındaki futbolcu iki kez rakip ağları havalandırdı. Enis Destan geçen sezonki 12 gol, 3 asistlik performansıyla Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden takımların dikkatini çekmişti.