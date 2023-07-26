Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için flaş paylaşım

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır için bir paylaşımda bulundu. Milli kalecinin söz konusu paylaşımdaki sözleri ise Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için flaş paylaşım
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26 Temmuz 2023 16:40
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 17:44
Trabzonspor, adı son dönemde Galatasaray ile geçen kaptanı Uğurcan Çakır için bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün paylaştığı videoda Uğurcan Çakır, bir Trabzonspor forması imzalarken, milli eldivenin sözleri dikkat çekti. Uğurcan, söz konusu videoda, "İmzalı formamı TS Club'tan alabilirsiniz" sözlerini kullandı.

27 yaşındaki file bekçisi için yapılan bu paylaşım sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Türkiye'de en iyi yerli kaleciler belli. Onun için Uğurcan'ın da ismi Galatasaray'la anılıyor. Ancak ne bize ne de kulübe gelen resmi teklif şu an için yok. Anormal bir teklif gelmediği sürece Uğurcan Trabzonspor'da kalacak. Veya kulübün beklentilerini karşılayacak teklif gelip, transfere de onay verirlerse o vakit ayrılırız. Ancak şu an için Trabzonspor'da futbol hayatına devam edecek" sözlerini kullandı.

TRANSFER İÇİN CEVAP!

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz günlerde transfer için gelen soru karşısında, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur" cevabını vermişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise daha önce yaptığı açıklamalarda takımın kaptanını kesinlikle Türkiye'den bir takıma göndermeyi düşünmediğini söylemişti.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

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