Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan, sağ elindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Sporcunun kısa sürede antrenmanlara başlaması planlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 00:04
Son güncelleme 19 Ocak 2025 00:07

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağındaki sırık nedeniyle bugün başarılı bir operasyon geçirdi. 

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmesi sonrası bugün başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi. 

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, açıklamasında "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery