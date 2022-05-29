Trabzonspor'da Onur Bulut sesleri!

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Organizasyona play-off turundan dahil olacak bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kesmiyor.



Transfer sezonuna geçen sene olduğu gibi hızlı bir giriş yapmayı planlayan Trabzonspor'un ilk transfer icraatını gerçekleştirdiği iddia edildi.



Akşam'ın haberine göre; Abdullah Avcı, Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın vazgeçilmez oyuncusu olan Onur Bulut'u Trabzonspor'a transferi konusunda ikna etti.



Yabancı kuralını dikkate alan deneyimli teknik adam bu bölgeyi yerli bir isimle doldurmak istiyordu. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı 8 asistle dikkat çeken Onur Bulut, Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda da etkili bir performans sergilemişti.



Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ beki Abdullah Avcı'nın projesini anlatarak ikna ettiği kaydedildi. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Onur bu sezon Kayserispor'da 40 maçta forma giyerek 1 gol, 8 asistlik katkı sağladı.





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