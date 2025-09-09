Trabzonspor'da kontenjan sorunu!

Trabzonspor yönetimi, transfer döneminin son günlerine girerken yabancı kontenjanı sorunuyla karşı karşıya kaldı.
Karadeniz devi, Benjamin Bouchouari ve Ernest Muçi'nin gelmesiyle yabancı sayısını 14'e çıkardı.
Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin ayrılığıyla boşalan yerler anında dolarken, Barisic'in sözleşmesinin askıya alınmış olması bile sıkıntıya çözüm olmuş değil.
