Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi! Bonservisine 20 milyon euro ödendi

Sağ bek ve kaleci hariç neredeyse her bölge için oyuncu bakan Bordo-Mavililer, özellikle stoper hattını sil baştan kurmayı hedefliyor. Fırtına'da ilk 11'e direkt iki savunmacı alınacak.
Porto'nun 2017'de 20 milyon Euro ödeyerek Atletico Madrid'ten transfer ettiği Oliver Torres, Trabzonspor'a önerildi.
Sezon sonu Sevilla ile kontratı bitecek olan 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra sol kanatta da oynuyor.
İlk çıkış döneminde, İspanya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen Torres, Porto kariyerinin ardından 11 milyon Euro'ya gittiği Sevilla'da beklentileri tam olarak karşılayamadı.
Bu sezon 32 karşılaşmada sahaya çıkan Torres, gol atamazken 2 asist yapabildi. Torres transferiyle ilgili Abdullah Avcı'nın kararına göre Trabzonspor Yönetimi yol haritası çizecek.
Porto'nun 2017'de 20 milyon Euro ödeyerek Atletico Madrid'ten transfer ettiği Oliver Torres, Trabzonspor'a önerildi.
Sezon sonu Sevilla ile kontratı bitecek olan 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra sol kanatta da oynuyor.
İlk çıkış döneminde, İspanya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen Torres, Porto kariyerinin ardından 11 milyon Euro'ya gittiği Sevilla'da beklentileri tam olarak karşılayamadı.
Bu sezon 32 karşılaşmada sahaya çıkan Torres, gol atamazken 2 asist yapabildi. Torres transferiyle ilgili Abdullah Avcı'nın kararına göre Trabzonspor Yönetimi yol haritası çizecek.