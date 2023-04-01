Trabzonspor'da gençlik aşısı

Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve getirilen Orhan Ak, ilk iş olarak altyapıdan 8 oyuncuyu A Takım antrenmanlarına dahil etmişti. 43 yaşındaki hocanın, A Takım'da denediği isimler arasında yer alan Süleyman Cebeci ve Emirhan Zaman, teknik ekip tarafından çok beğenildi.



Taktik çalışmalara da dahil edilen iki oyuncu, Kayseri ile bugün oynanacak maçın kadrosuna alındı ve gidişata göre süre bulabilecekleri öğrenildi. 19 yaşındaki Emirhan merkez orta saha, 20 yaşındaki Süleyman ise ofansif orta sahada görev yapıyor.



Emirhan sezon başında kontratını 4 yıl uzatmıştı. Süleyman'ın da sezon sonunda bitecek mukavelesinin yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.



PİLOT TAKIM İÇİN İMZALAR ATILIYOR



Bu arada Trabzonspor ile 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK arasında pilot takım uygulamaları kapsamında iş birliği anlaşması bugün imzalanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki imza törenine Başkan Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile iki kulübün yönetim kurulu üyeleri katılacak. Saat 15.00'te gerçekleşecek olan imza sonrası kulübün altyapı faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda yapacağı çalışmalarla ilgili detaylı açıklamalar yapılması bekleniyor.





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