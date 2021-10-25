Trabzonspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı
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25 Ekim 2021 21:40
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise salonda ısınma ve genel kuvvet çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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