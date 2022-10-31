Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ile yeni imza!

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ile yeni imza!
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31 Ekim 2022 11:11
Abdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor
Trabzonspor iç transferde hareketlenme yaşanmaya devam ediyor.

Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme uzatmıştı.

Bordo Mavililer de yapılan bu hamelerden sonra gözler Abdülkadir'e çevrilmişti.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Abdulkadir Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

23 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması beklenirken maaşının 20 milyon TL seviyelerinde olduğu gelen bilgiler arasında. (61Saat



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