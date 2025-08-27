27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Trabzonspor'a yeşil ışık: Jefferson Savarino

Jefferson Savarino, sosyal medya hesaplarından Botafogo ibaresini kaldırarak Trabzonspor'a transfer için yeşil ışık yaktı.

27 Ağustos 2025 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde.

4. haftada Samsunspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, milli araya kayıpsız girmeyi amaçlıyor.

10 NUMARA HAREKAT 



Öte yandan Karadeniz devinde transfer çalışmaları da tüm hızlı devam ediyor. Orta saha rotasyonuna bir takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ofansif orta saha oyuncusu Jefferson Savarino'nun transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Venezuelalı oyuncu, sosyal medya profillerinden 'Botafogo' ibaresini kaldırarak ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Kulüp yönetiminin ekonomik nedenlerle 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği belirtiliyor.

İKİ SEÇENEĞİ VAR

Brezilya basınına göre; önünde iki ihtimal bulunan tecrübeli 10 numaranın Katar'dan El-Rayyan'a ya da Türkiye'den Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

El-Rayyan seçeneğinde takımda Brezilyalı oyuncu sayısının çokluğunun yanı sıra daha önce birlikte çalıştığı eski hocasının görev yapması öne çıkıyor

Trabzonspor ise oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Savarino'nun menajerinin aynı zamanda yeni transferlerden Felipe Augusto'nun da menajeri olması, Fırtına için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

PERFORMANSI

Deneyimli futbolcunun 6 milyon Euro seviyelerinde bir bedelle kadroya katılması hedefleniyor. Jefferson Savarino, geride bıraktığımız sezon 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
