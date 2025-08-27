Trabzonspor'a yeşil ışık: Jefferson Savarino

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor'da moraller yerinde.



4. haftada Samsunspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer, milli araya kayıpsız girmeyi amaçlıyor.



10 NUMARA HAREKAT

Öte yandan Karadeniz devinde transfer çalışmaları da tüm hızlı devam ediyor. Orta saha rotasyonuna bir takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip, rotasını Brezilya'ya çevirmişti.Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ofansif orta saha oyuncusu'nun transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.Venezuelalı oyuncu, sosyal medya profillerinden 'Botafogo' ibaresini kaldırarak ayrılığa yeşil ışık yaktı.Kulüp yönetiminin ekonomik nedenlerle 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği belirtiliyor.Brezilya basınına göre; önünde iki ihtimal bulunan tecrübeli 10 numaranın Katar'dan El-Rayyan'a ya da Türkiye'den Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.El-Rayyan seçeneğinde takımda Brezilyalı oyuncu sayısının çokluğunun yanı sıra daha önce birlikte çalıştığı eski hocasının görev yapması öne çıkıyorTrabzonspor ise oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Savarino'nun menajerinin aynı zamanda yeni transferlerden Felipe Augusto'nun da menajeri olması, Fırtına için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.Deneyimli futbolcunun 6 milyon Euro seviyelerinde bir bedelle kadroya katılması hedefleniyor. Jefferson Savarino, geride bıraktığımız sezon 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.