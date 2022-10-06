Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor'a Flavio'dan kötü haber geldi. Kadroda düşünülmeyen oyuncu ciddi bir sakatlık yaşadı.
FLAVIO'NUN SAKATLIĞI ÇAPRAZ BAĞ
Yaz döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiralanan Flavio, Al Hilal maçında çapraz bağlarından sakatlandı.
6 AY FORMA GİYEMEYECEK
Brezilyalı orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Flavio'nun ciddi sakatlığı Arap kulübünde şok etkisi yarattı. 26 yaşındaki orta sahanın, Bordo-Mavililer'le sözleşmesi 2024'ün Haziran ayında sona erecek.
FLAVIO'NUN SAKATLIĞI ÇAPRAZ BAĞ
Yaz döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiralanan Flavio, Al Hilal maçında çapraz bağlarından sakatlandı.
6 AY FORMA GİYEMEYECEK
Brezilyalı orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Flavio'nun ciddi sakatlığı Arap kulübünde şok etkisi yarattı. 26 yaşındaki orta sahanın, Bordo-Mavililer'le sözleşmesi 2024'ün Haziran ayında sona erecek.
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