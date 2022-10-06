Trabzonspor'a Flavio'dan kötü haber!

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve Al Taawon'a kiralanan Flavio'dan kötü bir haber geldi. Futbolcu 6 ay kadar sahalardan uzak kalacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Flavio'dan kötü haber!
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06 Ekim 2022 10:44
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor'a Flavio'dan kötü haber geldi. Kadroda düşünülmeyen oyuncu ciddi bir sakatlık yaşadı.

FLAVIO'NUN SAKATLIĞI ÇAPRAZ BAĞ

Yaz döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiralanan Flavio, Al Hilal maçında çapraz bağlarından sakatlandı.

6 AY FORMA GİYEMEYECEK

Brezilyalı orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Flavio'nun ciddi sakatlığı Arap kulübünde şok etkisi yarattı. 26 yaşındaki orta sahanın, Bordo-Mavililer'le sözleşmesi 2024'ün Haziran ayında sona erecek. 



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