Trabzon anlaşamadı, yeni adresi belli oluyor

Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan Dalbert'in yeni adresi belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Trabzon anlaşamadı, yeni adresi belli oluyor
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15 Temmuz 2021 19:48
Trabzonspor'un transfer gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan Dalbert'in yeni adresi netleşiyor.

Inter'in yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Cagliari ile büyük ölçüde anlaştı.

Sezon sonuna kadar kiralanacak olan Sambacı, 7 milyon euro satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Cagliari ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak.

Serie A'da 55 maça çıkan Dalbert, 9 asist yaptı.


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