Tottenham'da 6 Covid-19 vakası!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da 6 Covid-19 vakası!
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07 Aralık 2021 14:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.


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