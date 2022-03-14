Torrent: 'Kerem Aktürkoğlu... Duygusallaşıyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren İspanyol teknik adam, "Taraftarımız için büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı öncesinde de kazanmak önemliydi." dedi.



"BAZEN DUYGUSALLAŞIYORUM!"



Maçın sonunda Kerem'i sırtına alması üzerine gelen bir soruya Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları gibi oynuyor. Gol atanlar ön plana çıkıyor. Bütün takım iyiydi. Sakin bir insanım ama bazen duygusallaşıyorum. Maç sonu kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor." cevabını verdi.



"İKİ MAÇTA ÇOK BÜYÜK EFOR SARF ETTİK!"



İspanyol teknik adam, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.





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