'Torreira'da Galatasaray'la yarışamadık'

Galatasaray hafta sonu İstanbul'a getirdiği Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile pazartesi günü 4 yıllık sözleşme imzalandı.Birçok talibi olan Uruguaylı oyuncuyu, Galatasaray'la birlikte en fazla kadrosuna katmak isteyen takım, İtalyan ekibi Sampdoria'ydı.Başkan Marco Lanna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu transferle ilgili de büyük bir itirafta bulundu. Torreira'yı yeniden kadrolarına katmayı çok istediklerinin altını çizen Lanna, "tuttomercatoweb"e şunları söyledi:"Transfere yakındık ama sonra bir maliyet hesaplaması yaptık. Bize uymadı. Aslında bizim için önemli bir oyuncuydu ama istediği ücreti karşılayamadık. Açıkçası Galatasaray'ın ekonomisiyle yarışamadık."Galatasaray'a imza atan Lucas Torreira, Süper Lig'in de en değerli futbolcusu oldu. Şu anki piyasa değeri 20 milyon euro olan Uruguaylı, Süper Lig'de, Giresunspor (15 milyon), İstanbulspor (12 milyon), Ümraniyespor'u (8 milyon) geride bıraktı.