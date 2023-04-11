Toroğlu: 'Hani maç oynanırken kural değişmezdi?'

Erman Toroğlu A Spor ekranlarında gündeme getirdiği iddiayla dikkatleri üzerine çekti.



Toroğlu, devre arasında Alanyaspor'un Real Valladolid'den transfer ettiği Zouhair Feddal'ın İspanya'daki 3 maçlık cezasının TFF tarafından çıkarılan kuralla kaldırıldığını anlattı.



Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:



"Alanyaspor, İspanya'dan Zouhair Feddal'ı transfer ediyor. Feddal, İspanya'da kupa maçında atılıyor ve 3 maç ceza alıyor. Oynayamazsın diyorlar 3 maç. Kulüpler Birliği'nde de gündeme geliyor bu konu, bazı başkanlar olmaz diyor. Alanyaspor rica ediyor, TFF'ye taşınıyor konu. TFF, '4 maça kadar olan kırmızı kart cezaları, gördüğün kategoride uygulanacak' kuralı getiriyor. Mart ayında Alanyasporlu oyuncu oynasın diye kural değiştiriyorsunuz. Hani maç oynanırken kural değişmezdi TFF? Siz bunu demekki TFF Yönetim Kurulu olarak değiştirebiliyorsunuz."





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