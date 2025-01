Tomislav Mijatovic: 'Yine küçük detaylarda kaybettik'

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Tomislav Mijatovic yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yine küçük detaylarda kaybettik. Kolay sayılar kaybettik. Bazı iletişim hataları yaşadık. Vazgeçmemeye çalıştık, mücadele ettik ama geri dönemedik. Hücumda biraz daha akıcı olabilsek kritik bölümde belki daha az problem yaşayabilirdik."



BASIN TOPLANTISI



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Mijatovic, yüksek seviyede mücadelenin olacağı bir maç beklediklerini ve böyle de olduğunu vurguladı.



İki takımın çok fazla top kaybı yaşadığını ancak Fenerbahçe Beko'nun kazandığı toplarda hızlı hücumla sayı ürettiğini belirten Mijatovic, "Boş atışları kaçırdık. Farkı belirleyen de buydu. İki takımı da tebrik ediyorum. Avrupa Ligi'nde her maç başa baş seyrediyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi oyunumuzu geliştirmeye devam edip hatalarımızdan ders almak. İlk yarıda oyun akışkanlığımız iyiydi ama ikinci yarıda bu olmadı. Basketbol 40 dakikalık bir savaş. Bugün 3-4 dakika içinde yaşadığımız boşluklar böyle bir sonuca sebep oldu. Rakip zor üçlüklerde de isabet buldu. Basketbolda bunlar olabiliyor. Yine de takımın bugünkü tavrından memnunum." ifadelerini kullandı.



"FER SAHADA OYNAMAYA HAZIR"



Ligin genelinde birçok farklı sonucun ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Mijatovic, şunları söyledi:



"Real Madrid'in, Fenerbahçe'nin ya da diğer takımların maçlarına bakınca da bunu görüyorsunuz. Bugün 3 çeyrek boyunca başa baş geçen bir maçtı. Takımımız her sahada oynamaya hazır. Önemli olan nerede oynadığınız değil, hangi sahada nasıl oynadığınızdır. Bugün bazı turnikeleri kaçırdık, dönüşte basket yedik. 9 top kaybı çok yüksek bir sayı olmasa da bize maliyeti çok yüksek oldu. Bizim ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."