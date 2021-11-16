TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

8. haftası tamamlanan ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; tofasspor.com
Abone Ol
TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 15:49
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TOFAŞ, 8. haftası tamamlanan ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 galibiyet ve 12 puanla 8. sırada bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.