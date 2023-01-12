THY deplasmanda ilk maçını kazandı

THY, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Terville Florange ekibini 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY deplasmanda ilk maçını kazandı
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12 Ocak 2023 00:19
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fransa'nın Terville Florange ekibini 3-1 yendi.

Terville kentindeki Le 111 Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türk Hava Yolları, 25-15, 23-25, 25-14 ve 26-24'lük setlerle 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

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